Momenti di tensione al pronto soccorso di Ragusa: paziente tedesco perde la calma

Un episodio di tensione si è verificato ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, quando un paziente di nazionalità tedesca ha avuto un improvviso scatto d’ira per motivi ancora da chiarire.

L’uomo ha inveito contro il personale presente ed è andato in escandescenza ma per fortuna senza provocare danni o conseguenze per le persone presenti.

Il personale di vigilanza interna è intervenuto rapidamente per riportare la calma e garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori. Nessuno è rimasto ferito e la situazione è tornata alla normalità in breve tempo. Purtroppo scene come queste sono ormai all’ordine del giorno a causa di eccessivi tempi d’attesa provocati dalla carenza di personale. I sanitari lavorano anche ben oltre i propri turni di lavoro proprio per cercare di offrire il massimo del servizio, ma non è sufficiente nonostante gli sforzi. E anche gli utenti, che non sono certo al pronto soccorso per una passeggiata, spesso si esasperano in attesa di poter assistiti purtroppo spesso dopo molte ore.

© Riproduzione riservata