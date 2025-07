Momenti di paura a Modica: masso si stacca da costone roccioso in via Fontana

Momenti di panico ieri sera, 2 luglio, intorno alle 20:30, a Modica. Un masso di grandi dimensioni si è staccato da un costone roccioso lungo via Fontana, nelle vicinanze del quartiere Vignazza, invadendo parzialmente la carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a veicoli, poiché al momento non transitavano persone né auto.

Chiusa temporaneamente la strada

L’immediato intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale ha portato alla chiusura temporanea della strada, necessaria per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza l’area. Sono già in corso le operazioni per l’installazione di transenne e segnaletica, mentre la circolazione è stata deviata su percorsi alternativi.

Le autorità hanno inoltre disposto ulteriori controlli geologici per valutare la stabilità del costone e prevenire eventuali rischi futuri, garantendo così la sicurezza degli abitanti e degli automobilisti.

