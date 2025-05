Modica, volontaria investita davanti scuola: stava aiutando ad attraversare la strada

Un grave episodio ha scosso ieri mattina la quotidianità di Corso Umberto, nel cuore della città di Modica, proprio all’uscita degli alunni dalla scuola primaria “8 Marzo”. Una volontaria, impegnata nel servizio di sicurezza stradale per l’attraversamento pedonale davanti all’istituto, è stata violentemente investita da un’auto mentre stava assistendo due genitori mentre attraversavano la strada.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, una vettura condotta da una donna non si sarebbe accorta della presenza della volontaria in carreggiata, travolgendola in pieno davanti agli occhi increduli di alcuni passanti e genitori. L’impatto è stato violento. Immediati i soccorsi: il 118 è giunto sul posto nel giro di pochi minuti e ha trasportato la donna all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove è attualmente ricoverata in osservazione. Le sue condizioni sono stabili.

A intervenire per i rilievi di legge è stata una pattuglia della Polizia Locale che ha avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata