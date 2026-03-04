Modica, vincita record al Lotto: 475mila euro centrati con terno

Un vero colpo di fortuna a Modica. Nel concorso di martedì 3 marzo, un giocatore ha realizzato una vincita da 475mila euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo con la combinazione 8-17-88, come riportato da Agipronews.

La giocata è stata effettuata in Corso Umberto I, nello stesso punto vendita dove un altro fortunato ha vinto 47.500 euro con gli stessi numeri giocati su tutte le ruote. Si tratta della vincita più alta registrata quest’anno in Italia.

Se più indizi fanno una prova, il punto vendita di Salvatore Profetto è diventato un vero e proprio talismano per gli appassionati del Lotto: “Ormai siamo abituati,” spiega raggiante il titolare ad Agipronews. “Lo scorso 2 maggio abbiamo celebrato una vincita da 237mila euro, qualche settimana fa una da 47.500 euro e ora questa da 475mila, la più alta mai registrata da noi. Non avevo ancora consultato il bollettino giornaliero e ho scoperto solo ora questo incredibile successo”.

Sull’identità del vincitore, non ci sono certezze: “Siamo nel pieno centro storico, quindi riceviamo sia clienti abituali che molti turisti. È difficile capire chi possa essere il fortunato, ma sono certo che passerà a salutarci e a ringraziarci”, conclude.

Il concorso del Lotto e le cifre nazionali

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, contribuendo a un totale di 257,8 milioni dall’inizio dell’anno.

Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica.

