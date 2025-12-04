Modica, sparisce il parcheggio disabili davanti alla cooperativa “Alberto Portogallo”: la denuncia del presidente

Problemi di viabilità e disagi quotidiani per i ragazzi con disabilità che frequentano la Cooperativa Sociale Alberto Portogallo, con sede in via Risorgimento al numero 4.

A farsi portavoce delle criticità è il presidente della cooperativa, Paolo Modica, che denuncia la rimozione improvvisa dei parcheggi riservati ai mezzi per disabili, posizionati fino a pochi mesi fa proprio davanti all’ingresso della struttura.

La cooperativa, realtà storica del territorio modicano — nata con l’obiettivo di favorire inclusione sociale e autonomia lavorativa per persone con disabilità — gestisce diversi progetti tra cui una sartoria sociale, attiva ogni giorno grazie all’impegno di operatori e ragazzi che svolgono attività manuali, di formazione e produzione.

Fino a circa un anno e mezzo fa, la cooperativa aveva ottenuto dal Comune l’istituzione di due parcheggi riservati ai mezzi per disabili, collocati a circa 30 metri dalla sede, in posizione accessibile e priva di barriere.

“Da un giorno all’altro – spiega il presidente – qualcuno ha deciso di rimuoverli e spostarli 150 metri più avanti, e per giunta dal lato opposto della strada. Nessuno ci ha consultati, né ascoltati, nonostante quei parcheggi fossero stati richiesti proprio per agevolare i nostri ragazzi”.

Il risultato? Disagi crescenti per i 5 ragazzi che frequentano la cooperativa ogni mattina, i 3 che arrivano nel pomeriggio e, presto anche per i pulmini del centro diurno, che due volte a settimana, come prevede un progetto già in itinere, dovrebbero raggiungere la sartoria sociale per attività laboratoriali.

Dal Comune avrebbero suggerito la possibilità di utilizzare le strisce blu, gratuite per i mezzi muniti di contrassegno disabili. Ma, sottolinea il Presidente Modica: Le strisce blu non sono sempre libere (ci sarà infatti una ragione per cui esistono i parcheggi riservati ai disabili!) e, quando lo sono, risultano comunque troppo distanti. Per raggiungere la cooperativa, i ragazzi dovrebbero attraversare una strada molto trafficata, aumentando i rischi per la sicurezza.

“È impensabile che persone con fragilità debbano attraversare un’arteria così frequenta­ta – ribadisce il presidente – soprattutto quando esistevano parcheggi dedicati, ben posizionati e sicuri”.

L’assessore competente aveva assicurato che la situazione sarebbe stata presto risolta. La modifica è arrivata, ma non nella forma attesa: Davanti alla cooperativa sono stati realizzati quattro parcheggi a strisce bianche, collocati proprio davanti a un panificio. Come prevedibile, risultano sempre occupati e non riservati a nessuna particolare categoria.

“Una soluzione inutile – afferma Modica – perché non garantisce posti per i nostri mezzi, né un accesso sicuro”. Intanto, l’unico parcheggio ufficiale per disabili lungo la via si trova ancora a oltre 150 metri e sul lato opposto, mentre i pulmini della cooperativa spesso devono effettuare carico e scarico merce legata alla fattoria sociale, aggravando ulteriormente il problema.

Non è la prima volta che il tratto stradale crea preoccupazione. Solo qualche mese fa alcuni genitori denunciarono la presenza di strisce pedonali che terminavano direttamente davanti a un posto auto, senza raggiungere un marciapiede: una situazione che rendeva l’attraversamento non solo scomodo, ma pericoloso.

L’aspetto più contestato rimane però la mancanza di confronto:

“Tutto è stato deciso senza ascoltare chi ogni giorno opera qui. Noi avevamo chiesto e ottenuto quei parcheggi perché necessari. Rimuoverli senza consultarci è stato un grave errore”.

La cooperativa chiede ora che il Comune intervenga prontamente per ripristinare una condizione di sicurezza e accessibilità, soprattutto in un luogo frequentato da persone con fragilità. “Serve solo buon senso – conclude Modica – e un po’ di attenzione verso il lavoro che svolgiamo e verso i nostri ragazzi, che meritano dignità, sicurezza e normalità”.

© Riproduzione riservata