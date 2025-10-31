“Modica si muove con i giovani”: trasporto gratuito per 345 ragazzi

Modica punta ancora sui giovani e sulla mobilità sostenibile. Tutte le istanze presentate per ottenere gli abbonamenti “under 20” al trasporto pubblico locale sono state accolte: un risultato che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire una città più inclusiva, accessibile e a misura di ragazzo.

«Grazie alla sinergia di lavoro tra il mio assessorato e quelli ai Servizi Sociali e alla Mobilità — spiega Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche giovanili — Modica continua a investire sulle sue giovani e sui suoi giovani, costruendo una città sempre più sostenibile e ricca di opportunità. Tutte le richieste per gli abbonamenti under 20 sono state accolte: Modica cresce con una visione chiara, fatta di più servizi, più sostenibilità e più opportunità per le nuove generazioni».

A confermare il successo dell’iniziativa anche Antonio Drago, assessore alla Mobilità: «Sono 345 gli abbonamenti under 20 già pronti per essere consegnati. Nessuno è stato escluso, un risultato che testimonia la volontà di sostenere concretamente le famiglie e di promuovere una cultura della mobilità green e condivisa. Rendere più semplice e accessibile muoversi in città per motivi di studio, sport o socialità è una delle nostre priorità».

Sul piano operativo, Concetta Spadaro, assessore alle Politiche sociali, annuncia l’avvio della distribuzione: «Il ritiro degli abbonamenti potrà avvenire da lunedì 3 novembre presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Modica, in via Resistenza Partigiana 38/40 (ex Palazzo Azasi), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e anche il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30».

