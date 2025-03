Modica si conferma Comune Plastic Free, Scicli entra per la prima volta nella rete dei virtuosi

La Sicilia continua a distinguersi nella lotta contro l’inquinamento da plastica, e tra i 14 Comuni siciliani premiati dall’organizzazione Plastic Free Onlus spiccano due realtà del Ragusano: Modica, che conferma il proprio impegno ricevendo ancora una volta il riconoscimento, e Scicli, che entra per la prima volta nel circuito dei Comuni Plastic Free.Ma cosa significa, concretamente, essere un Comune Plastic Free? Questo titolo non è solo un’etichetta, ma una vera e propria certificazione di sostenibilità che viene assegnata a quelle amministrazioni che dimostrano di adottare pratiche concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, promuovendo la raccolta differenziata, limitando il consumo di plastica monouso e sensibilizzando cittadini e scuole con campagne educative.

Modica: la conferma di un impegno costante

Per Modica, il riconoscimento rappresenta una conferma del percorso intrapreso da anni verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile. L’amministrazione ha dimostrato di essere in prima linea con politiche ambientali efficaci, coinvolgendo attivamente la cittadinanza nella riduzione degli sprechi e nel miglioramento della raccolta differenziata. Il titolo di Comune Plastic Free non è solo un traguardo, ma uno stimolo a rafforzare le azioni già avviate e ad alzare l’asticella dell’impegno ecologico.

Scicli: un ingresso importante tra i Comuni Plastic Free

Per Scicli, invece, si tratta della prima volta che riceve questo riconoscimento, segnando un passo significativo verso una gestione più attenta e responsabile dell’ambiente. Il premio rappresenta il risultato di scelte amministrative mirate, ma anche di un cambiamento culturale che sta coinvolgendo cittadini e imprese locali. Diventare un Comune Plastic Free significa essere parte di un movimento che vuole ridurre l’impatto dell’uomo sulla natura e promuovere abitudini più sostenibili.

Un modello di sviluppo sostenibile che parte dalle città

Essere riconosciuti come Comune Plastic Free non è solo un motivo di orgoglio, ma anche un modello da seguire per altre città che vogliono ridurre la dipendenza dalla plastica e adottare pratiche più ecologiche. La sensibilizzazione e il coinvolgimento della comunità sono fattori determinanti per il successo di queste iniziative.

© Riproduzione riservata