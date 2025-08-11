Modica-Scicli, paura in strada: tre feriti dopo l’impatto tra due auto

Pomeriggio di paura oggi sulla strada provinciale Modica-Scicli, all’altezza di contrada Spana. Due auto, una BMW e una Dacia, si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento.

L’impatto ha provocato il ferimento di tre persone: marito e moglie che viaggiavano sulla BMW e il conducente della Dacia. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica dal personale del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e liberato i feriti, e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, causando inevitabili disagi alla circolazione.

