Modica punta sulla mobilità sostenibile: arrivano tre navette elettriche alimentate da pannelli solari

Modica accelera sulla strada della mobilità sostenibile. Con la consegna ufficiale di tre navette totalmente elettriche, alimentate anche da pannelli solari, l’amministrazione comunale chiude la prima fase di un progetto innovativo che ridisegna il modo di spostarsi in città.

Un investimento da oltre un milione di euro, ottenuto grazie a un finanziamento europeo senza alcun impatto sulle casse comunali, che segna un passo concreto verso una Modica più moderna, efficiente e attenta all’ambiente.

L’assessore alla mobilità Antonio Drago, spiega che adesso Modica ha un sistema integrato che unisce navette, auto elettriche ed e-bike, per offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza di mobilità più comoda, moderna e sostenibile.

Il nuovo sistema rappresenta il cuore di una strategia urbana green, che integra trasporto pubblico elettrico e micromobilità dolce, favorendo al contempo la riduzione delle emissioni e la valorizzazione turistica del centro storico.

Le tre nuove navette elettriche entreranno in servizio nei prossimi giorni lungo le principali direttrici urbane, collegando i punti strategici del centro con i parcheggi di interscambio e le aree turistiche.



