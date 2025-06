Modica punta sulla mobilità dolce: al via il bike sharing intercomunale con 80 e-bike e 5 città coinvolte

Ottanta biciclette elettriche, cinque Comuni coinvolti, un milione di euro già finanziato e un obiettivo ambizioso: trasformare il volto della mobilità turistica e urbana in uno dei territori più affascinanti della Sicilia sud-orientale. Modica ci crede, e lo fa con un progetto concreto e intercomunale: parte oggi il servizio di bike sharing che vede la città capofila insieme a Ragusa, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

Un’iniziativa che non nasce per caso, ma da un anno di lavoro sinergico tra l’assessorato al Turismo, guidato da Tino Antoci, e quello alla Mobilità sostenibile, retto da Antonio Drago, con la collaborazione del GAL e il sostegno convinto dell’amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri. Le bici sono già state consegnate (20 toccheranno alla città di Modica e le altre saranno divise fra gli altri territori coinvolti) ma non si possono ancora usare in attesa della scadenza del bando che assegnerà il servizio. “Questione di pochi giorni” ci assicura l’assessore alla mobilità sostenibile Antonio Drago e aggiunge: “Contiamo di far partire il progetto in pochissimo tempo. Tra l’altro il finanziamento paga anche le rastrelliere per la ricarica elettrica e la dotazione dei dispositivi di sicurezza”.

Una rete intercomunale che unisce i territori

Il sistema prevede 80 e-bike distribuite in punti strategici, collegate a una piattaforma di gestione smart che consentirà prenotazioni, monitoraggio e utilizzo tramite app. L’obiettivo? Dare a cittadini e turisti una valida alternativa all’auto, riducendo traffico, emissioni e tempi morti. Il bando per l’affidamento della gestione del servizio è già online sul sito del Comune, primo passo verso l’attivazione operativa prevista nei prossimi mesi.

