Modica: premiati 14 studenti del Liceo Artistico “Galilei Campailla” per il progetto “Modica in Calendario”

Creatività, talento e valorizzazione del territorio sono stati al centro della cerimonia di premiazione che ha visto protagonisti quattordici studenti del Liceo Artistico “Galilei Campailla” di Modica, distintisi per il progetto grafico “Modica in Calendario”, promosso dalla ditta Print Office.

Gli studenti Federica Locati, Marco Vullo, Alessia Milito, Federico Garofalo, Natalia Iachininoto, Giorgia Scala, Alessia Donzella, Maxim Fronte, Simona Iacono, Alice Iachininoto, Anna Sofia Fratantonio, Diana Giardina, Christian Belluardo ed Emanuele Iozzia hanno dato forma al calendario aziendale 2026, dimostrando grande impegno e una spiccata capacità di interpretare, attraverso il linguaggio dell’arte e della grafica, l’identità della città di Modica.

Il progetto ha coinvolto i ragazzi nella realizzazione di dodici disegni e fotografie originali, uno per ogni mese dell’anno, dedicati ai luoghi più suggestivi della città, capitale dell’antica Contea. Ne è nato un prodotto che unisce tradizione e innovazione, raccontando Modica attraverso una ricerca stilistica capace di fondere i riferimenti iconici del Barocco e delle tradizioni locali con tecniche e linguaggi grafici contemporanei, come la fotografia, il flat design e l’uso di colori fluo. La copertina, in particolare, è dedicata al suggestivo canyon di Modica, simbolo naturale e identitario del territorio.

Print Office Srl, da sempre attenta al dialogo con il mondo della scuola e alla valorizzazione dei giovani talenti locali, ha voluto coinvolgere direttamente gli studenti in un progetto concreto, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con una vera esperienza professionale e di vedere riconosciuto il proprio lavoro in un prodotto destinato alla diffusione pubblica.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei Campailla”, dott. Palumbo Piccionello, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, e alla professoressa Letizia Ciarcià, che insieme agli alunni delle classi 4A e 5A ha guidato il percorso creativo. Un lavoro che ha permesso agli studenti di esplorare il dialogo tra storia e contemporaneità, unendo cultura, sperimentazione grafica e promozione del territorio.

L’iniziativa si è rivelata un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa, capace di offrire agli studenti non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un’importante occasione di crescita formativa e professionale, rafforzando il legame tra creatività giovanile e identità locale.



