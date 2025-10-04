Modica Plastic free: raccolti quasi 2.000 kg di rifiuti in 2 ore nella zona artigianale

Quasi 2.000 chili di rifiuti sono stati raccolti ieri, in meno di due ore, nella zona artigianale di Modica grazie alla buona volontà di ragazzi e ragazze, nell’ambito del progetto “Voglio Dire” promosso dall’Associazione Plastic Free.

Fra i rifiuti raccolti, c’erano: 450 chili di indifferenziato, 160 di plastica, 40 di vetro e ben 1.300 chili di ingombranti. C’erano pure documenti personali e album fotografici.

In meno di due ore, come dicevamo, è stata ripulita buona parte dell’area. Insieme ai volontari hanno preso parte anche l’Assessore Samuele Cannizzaro e agenti della Polizia Locale di Modica che hanno che ha sequestrato i documenti trovati.

Un plauso all’iniziativa è stato fatto dal sindaco di Modica, Maria Monisteri che ha ricevuto personalmente i ringraziamenti di Plastic Free all’amministrazione comunale e all’ Ufficio Ecologia, sottolineando la costante collaborazione.

Modica, lo ricordiamo, è stata riconosciuta come “Comune Plastic Free 2025” per le misure adottate e l’impegno nella tutela dell’ambiente e grazie alle iniziative volte a ridurre i rifiuti e migliorare il territorio, proprio come quella di ieri.

