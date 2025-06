Modica Comune Plastic Free. In arrivo 35mila euro dalla Regione

Modica è ufficialmente tra i Comuni più virtuosi della Sicilia nella lotta all’inquinamento da plastica. Per il 2024, la città è stata premiata con il prestigioso riconoscimento di Comune Plastic Free da parte di Plastic Free Onlus, entrando a pieno titolo tra le sette realtà siciliane che riceveranno un contributo regionale da 35.714 euro.

Un riconoscimento che non arriva per caso, ma come naturale conseguenza di una strategia ambientale chiara e coerente, portata avanti negli ultimi anni dall’amministrazione locale: educazione civica, riduzione dei rifiuti monouso, sensibilizzazione nelle scuole e gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti.

Un premio al cambiamento reale

Lo stanziamento, previsto dal decreto dell’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, rientra nel piano di potenziamento delle buone pratiche ambientali a livello comunale. Per il 2024, la Regione Siciliana ha più che raddoppiato i fondi destinati ai Comuni Plastic Free (250.000 euro contro i 100.000 del 2023), riconoscendo che la sfida ecologica non può più attendere.

L’associazione, attiva dal 2019, ha portato avanti oltre 8.500 appuntamenti di clean up in Italia, coinvolgendo quasi 306mila studenti e rimuovendo più di 4,5 milioni di kg di rifiuti dall’ambiente. Una rivoluzione culturale che, in Sicilia, ha trovato alleati preziosi proprio in città come Modica.

Modica punta in alto: cosa verrà finanziato

I fondi regionali, pari a 35.714,29 euro, saranno destinati a nuove iniziative sul fronte ambientale: potenziamento della raccolta differenziata, progetti educativi, acquisto di contenitori per la raccolta selettiva e campagne di informazione contro l’abbandono dei rifiuti.

L’obiettivo è rafforzare un circolo virtuoso già in atto, coinvolgendo sempre più cittadini e operatori economici in un’ottica di sostenibilità condivisa.

