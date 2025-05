Modica, parte la messa in sicurezza del torrente Passogatta: un milione di euro contro il rischio idrogeologico

Parte a Modica uno degli interventi più attesi e strategici per la sicurezza del territorio: la mitigazione del rischio idrogeologico sul torrente Passogatta. È stata firmata infatti la consegna dei lavori per il primo tratto a monte del centro abitato modicano, subito dopo via Fontana. Si tratta di un’opera fondamentale, finanziata con un importo complessivo di un milione di euro.



Una risposta concreta a un problema strutturale



La città di Modica, per la sua conformazione unica convive da sempre con il rischio idrogeologico. Un pericolo non teorico, ma drammaticamente reale, come la memoria collettiva ricorda attraverso alluvioni passate, smottamenti e danni ingenti. L’intervento su Passogatta – il primo tratto di un progetto più ampio – si inserisce in una strategia integrata di messa in sicurezza del territorio, che ha già visto partire i lavori anche sul torrente San Liberale, dove il cantiere è attualmente in corso e avanza speditamente.

Un piano che prende forma



La consegna di questi lavori rappresenta la seconda tappa operativa di un piano complessivo che prevede ulteriori interventi sul secondo tratto del torrente Passogatta, già appaltati e in attesa di essere formalmente avviati. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è chiaro: «Nel rispetto dei tempi, dopo averli appaltati, stiamo consegnando tutti gli interventi connessi alla mitigazione del rischio idrogeologico nelle zone a rischio del nostro territorio», si legge in una nota.

Una scadenza da rispettare



L’impresa aggiudicataria avrà tempo fino all’11 novembre prossimo per completare le opere, che prevedono sistemazioni strutturali, canalizzazioni, rafforzamenti arginali e altre misure di ingegneria idraulica volte a prevenire esondazioni e garantire maggiore sicurezza a monte del centro abitato.

