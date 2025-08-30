Modica, nasce in Consiglio Comunale il gruppo “Radici Iblee”: Franzò capogruppo, Covato vice

Il Consiglio Comunale di Modica registra un’importante novità politica: la nascita del gruppo consiliare “Radici Iblee”, composto dai consiglieri Miriam Franzò, nominata capogruppo, e Giammarco Covato, che ricoprirà il ruolo di vice.

Un ingresso che rafforza il percorso avviato lo scorso marzo dall’onorevole Ignazio Abbate, promotore del progetto “Radici Iblee”, già presente in consiglio provinciale.

Franzò e Covato alla guida del nuovo gruppo

In qualità di capogruppo, Miriam Franzò avrà il compito di rappresentare il gruppo nelle relazioni istituzionali e nella Conferenza dei Capigruppo, oltre a coordinare le attività politiche e amministrative. Al suo fianco, Giammarco Covato svolgerà funzioni di supporto e subentrerà in caso di assenza o impedimento della capogruppo.

I due consiglieri si dicono entusiasti della nascita di “Radici Iblee” e garantiscono un impegno costante.

Gli obiettivi di “Radici Iblee”

Il nuovo gruppo consiliare si propone come punto di riferimento per la cittadinanza, con una serie di priorità concrete: infrastrutture urbane, ambiente e territorio, turismo e cultura, servizi sociali, formazione e giovani.

Una novità per la politica iblea

Modica è il primo comune della provincia di Ragusa ad adottare ufficialmente il nome del progetto politico “Radici Iblee”.

