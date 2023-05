Modica: Maria Monisteri è sindaco (dati ufficiosi)

Proiezioni che danno a Maria Monisteri una vittoria voluta, cercata prima ed ora confermata seppure con dati ancora provvisori a quando manca lo scrutino di cinque sezioni. Maria Monisteri è data al 68,2 per cento, Ivana Castello al 24 e Nino Gerratana al 7,8. Caustico il commento di questi dati della candidata del centrosinistra Ivana Castello. A caldo la Castello ha tenuto ad affermare che con questo voto "ha perso la città di Modica – ha detto – se i modicani hanno voluto questo voto che si basa su una politica che non condivido ne prendiamo atto. Io sono convinta che il Comune di Modica non è stato amministrato bene". Maria Monisteri, a metà dello spoglio nelle 51 sezioni del Modicano, ha detto che è il risultato di una campagna elettorale corretta, di grande confronto – ha detto – sono stati centinaia gli incontri avuti. I modicnai mi hanno aperto le loro case, le loro aziende. Non può che darmi tutto ciò soddisfazione. E' un progetto di continuità ma con un profilo che è quello di Maria Monisteri sindaco. Sarò il sindaco della città, anche per quei cittadini che non mi hanno eletto". Dal comitato elettorale di Maria Monisteri, il parlamentare Dc, Ignazio Abbate non si risparmia: "un risultato storico per la città. E' il successo di un progetto che voleva toccare tutta la provincia ed il consenso che stiamo raccogliendo nei quattro Comuni in cui si è votato è la conferma della bontà di esso. Bocciata la visione storica della contrapposizione destra-sinistra. E' un successo che esporteremo".