Modica, l’acqua torna potabile in zona Sorda Sampieri: revocata l’ordinanza di divieto

Buone notizie per i residenti di Cava Gucciardo, via Sorda Sampieri e delle aree limitrofe: da oggi, 6 agosto, l’acqua proveniente dalla condotta della Strada Provinciale Sorda Sampieri torna ad essere pienamente potabile. Lo ha annunciato il Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che ha ufficialmente revocato l’ordinanza di divieto emessa lo scorso 17 luglio.

Il provvedimento era stato adottato in via precauzionale, per tutelare la salute pubblica a fronte di dubbi sui parametri dell’acqua erogata in alcune zone della città. Ma adesso, a seguito di nuove verifiche, non esiste più alcuna criticità.

Il sindaco ha spiegato di aver ricevuto dalla società Iblea Acque, gestore del servizio idrico integrato, una nota ufficiale con i risultati dei controlli effettuati. Le analisi hanno confermato che tutti i valori rientrano nei limiti di legge.

Un annuncio atteso dai cittadini, che per quasi tre settimane hanno dovuto far fronte al divieto con disagi e restrizioni. Ora, con la situazione tornata alla normalità, la rete idrica può essere utilizzata senza limitazioni.

