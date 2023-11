Modica, la solidarietà per Valentina. Duecento donazioni in un giorno per delle cure speciali in Germania

Ancora un appello accorato per aiutare una mamma di Modica, Valentina Corallo. L’appello è stato lanciato dalle sorelle, Mariagrazia e Lorena, che chiedono tramite la piattaforma GoFundMe, una donazione. Valentina ha 42 anni e nel 2016 ha scoperto di avere un carcinoma alla mammella triplo negativo. Dopo chemio e radio purtroppo il tumore è tornato, in forma metastatica, nel 2020.

“A seguire – scrive la sorella Mariagrazia – altri interventi e nuovi tipi di chemio e radioterapia di ultima generazione, ma ad oggi siamo arrivati al punto in cui tutte le terapie provate non sono più efficaci, e se Valentina è ancora qui a lottare è solamente grazie al suo bimbo di dieci anni, che vorrebbe tanto veder crescere”.

LE DONAZIONI

La donna si è trasferita anche in Francia, dove ha avuto accesso a cure speciali, ma ancora la situazione non è risolta.

“Un’ultima speranza – continua la sorella – ci è stata data dall’istituto ‘Medias Klinikum Onkologische Chirurgie’ di Burghausen in Germania, che da anni offre l’opportunità di una terapia rivoluzionaria con ben l’80% di possibilità di riuscita”.

“Questa terapia – prosegue – ha un costo molto elevato, e prevede fino a quattro cicli del costo di 19.250 euro per ciclo, perciò è qui che con tutto l’amore possibile vi chiediamo di aiutarci, ognuno come può e senza alcuna pretesa ma con infinita gratitudine”.

Mariagrazia è rincuorata da tutte le persone che stanno facendo sentire la propria vicinanza mediante la raccolta fondi, raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/la-storia-di-valentina. Fino a questo mese, sono state effettuate duecento donazioni in un giorno per le cure speciali in Germania.