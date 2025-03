Modica, la Cappella di San Giorgio torna a splendere: scoperti affreschi settecenteschi nascosti sotto gli stucchi

Una pagina di storia si riapre nel cuore di Modica: la Cappella di San Giorgio, autentico gioiello del barocco siciliano, è stata ufficialmente restituita alla comunità dopo un importante intervento di restauro. Oggi pomeriggio, alle 16:30, alla presenza di un folto pubblico e delle autorità civili e religiose, il luogo sacro ha svelato il suo rinnovato splendore grazie ai lavori eseguiti dalla ditta Methodos di Mallia Valeria – Modica, sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Ragusa.

Un restauro che riscrive la storia

La soddisfazione dei presenti è stata unanime: l’intervento ha restituito decoro e sicurezza alla cappella, preservando gli stucchi ottocenteschi di straordinaria fattura, riportati al loro antico splendore. Ma la vera sorpresa è emersa proprio durante i lavori: sotto gli strati di intonaco, sono riaffiorati affreschi settecenteschi raffiguranti angioletti dai colori ancora vividi, più antichi degli stessi decori restaurati. Una scoperta che aggiunge un tassello prezioso alla storia artistica della città.

Un intervento strategico in vista della Festa del Patrono

Il restauro giunge in un momento cruciale: a Giugno, Modica si prepara ad accogliere fedeli e visitatori per la tradizionale Festa di San Giorgio. Il recupero della cappella rappresenta un valore aggiunto per il turismo religioso e culturale, offrendo ai visitatori un motivo in più per lasciarsi affascinare dal patrimonio artistico della città.Inoltre, il direttore dei lavori Carlo Giunta ha anticipato che è già in fase di studio un ulteriore intervento per consolidare le coperture e prevenire infiltrazioni d’acqua, garantendo così la tutela nel lungo periodo delle opere appena restaurate.

Un nuovo tassello nella valorizzazione del patrimonio artistico modicano

Grande entusiasmo è stato espresso anche dall’Associazione culturale “La Via delle Collegiate”, che da anni si impegna per la salvaguardia delle bellezze storiche modicane. Il restauro della Cappella di San Giorgio si inserisce in un percorso di valorizzazione più ampio, che ha già visto interventi di rilievo come il recupero delle statue della scalinata di San Pietro e il restauro di altri edifici di culto della città. Oggi, la Cappella di San Giorgio non è solo un luogo di culto, ma una testimonianza viva della grandezza artistica e spirituale della città.

© Riproduzione riservata