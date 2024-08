Modica, evento annullato senza preavviso: “Imbarazzato da tale pressappochismo, che figura ci facciamo con i turisti?”

Eventi cancellati senza preavviso. Con sommo rammarico degli spettatori. E’ quanto accaduto il 27 agosto in merito ad uno spettacolo che faceva parte del calendario del Modica Summer Fest e in particolare per lo spettacolo candlelight del Modica S. Quartet al parco di San Giuseppe U Timpuni. Un nostro lettore, infatti, ci ha inviato una lettera in cui esprime profondo rammarico per quanto successo, soprattutto perchè nè sulla pagina facebook degli organizzatori, nè altrove, è stato pubblicato un avviso in cui veniva spiegato che la serata era stata annullata.

Di seguito, la lettera del nostro lettore.

“Gentile redazione,

sono qui a scrivervi per esprimere il mio rammarico circa quanto avvenuto a Modica in merito ad una delle tante serate inserite nel contesto del Modica Summer Fest. Questi i fatti.

Secondo quanto previsto dal calendario pubblicato anche sulla pagina Facebook del festival per Martedì 27 Agosto alle ore 21.00 risulta in programma lo spettacolo di candlelight del Modica S. Quartet al parco di S. Giuseppe U Timpuni a Modica.

Ebbene, con sommo disappunto arrivati al parco troviamo tutto buio. Proviamo a percorrere diversi metri arrivando fino all’anfiteatro dove non si scorge anima se non dei ragazzi con un cane. Tornando indietro io e la mia amica ci imbattiamo in gruppetti di turisti provenienti dal Nord Italia. Anche loro lì per lo spettacolo e rimasti interdetti con gli sguardi di chi brancola nel buio.

Provo a ricontrollare la pagina Facebook dell’organizzatore e non trovo uno straccio di comunicazione che avvisi della cancellazione o del rinvio dell’evento.

Da premettere che qualche giorno prima avevo anche scritto un messaggio alla pagina ed alla mail presente nei contatti per avere maggiori informazioni senza che nessuno mi abbia mai risposto.

Siamo abituati ad usare i social network giornalmente e gli stessi vengono usati per pubblicizzare gli eventi e poi non si riescono a scrivere due righe per avvisare i malcapitati turisti di non venire.

Come cittadino modicano, mi sono sentito imbarazzato da tale pressappochismo. Mi chiedo che figura faccia la Contea e la sua amministrazione comunale, che dovrebbe vivere soprattutto in questo periodo di turismo, di fronte a chi viene da fuori curioso di visitare la nostra perla del barocco”.

