Un passo decisivo per il rafforzamento della sanità territoriale e della rete senologica in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa e l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania hanno sottoscritto una convenzione per l’erogazione di consulenze e prestazioni specialistiche di Senologia – Breast Unit, garantendo alle pazienti del territorio ibleo l’accesso a competenze di altissimo […]
Modica, divieto d’uso dell’acqua: ecco le zone interessate
20 Gen 2026 12:21
Il Comune di Modica ha emesso stamani un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile nelle zone servite dal serbatoio idrico di Costa del Diavolo, a causa di alterazioni riscontrate nell’aspetto visivo dell’acqua. Il provvedimento interessa specificamente Modica Alta, il quartiere Dente e Modica Bassa.
A spiegare le motivazioni è il sindaco Maria Monisteri Caschetto: “Le alterazioni riscontrate, correlate alle attuali condizioni meteorologiche, richiedono l’adozione di misure cautelative in attesa che si ristabiliscano le condizioni indispensabili a salvaguardare la salute pubblica. Per questo motivo abbiamo emesso l’ordinanza di non potabilità dell’acqua nelle zone servite dal serbatoio Costa del Diavolo”.
Il divieto rimarrà in vigore fino all’emissione di una nuova ordinanza di revoca. Nel frattempo, il Comune ha già dato disposizione alla Società Iblea Acque S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per garantire la regolare erogazione di acqua potabile e ristabilire le condizioni di sicurezza per la popolazione.
I cittadini interessati dall’ordinanza sono invitati a non consumare l’acqua per scopi alimentari e a limitare l’uso domestico a esigenze non potabili fino alla revoca del provvedimento.
© Riproduzione riservata