Modica dichiara guerra ai furbetti dei rifiuti: scattano sanzioni e ritiro della patente

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Continua a Modica la lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e RAEE, un fenomeno che negli ultimi anni ha provocato degrado urbano, costi elevati per le bonifiche e danni all’immagine della città. L’Amministrazione comunale alza ulteriormente il livello dei controlli e ribadisce che chi abbandona rifiuti sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico rischia oggi conseguenze molto più pesanti rispetto al passato.

A ricordarlo è l’assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, che sottolinea come la normativa nazionale abbia recentemente inasprito le sanzioni: l’abbandono dei rifiuti non rappresenta più soltanto una violazione amministrativa, ma può configurare un vero e proprio reato penale.

Telecamere e controlli: individuati diversi trasgressori

Negli ultimi mesi le telecamere di videosorveglianza installate in diversi punti della città hanno consentito di identificare numerosi responsabili di conferimenti illeciti. Nonostante l’intensificazione dei controlli, però, nelle ultime settimane si è registrata una nuova crescita di micro discariche abusive e accumuli di rifiuti a cielo aperto in varie zone del territorio comunale.

Rifiuti scaricati in strada: scatta anche il ritiro della patente

Tra i casi più recenti, uno ha segnato un precedente significativo. Un soggetto sorpreso mentre scaricava rifiuti in mezzo alla strada è stato sanzionato e colpito da un ulteriore provvedimento: il ritiro della patente di guida per quattro mesi.

Un segnale chiaro della linea dura adottata dal Comune nei confronti di chi danneggia il territorio e compromette il decoro urbano.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato l’assessore Samuele Cannizzaro – è contrastare un fenomeno che genera degrado, costi aggiuntivi per la collettività e danni all’ambiente. Non possiamo tollerare comportamenti che penalizzano l’intera comunità”.

Servizio gratuito per il ritiro degli ingombranti

L’assessore ricorda inoltre che a Modica è attivo un servizio gratuito di ritiro a domicilio per rifiuti ingombranti, elettrodomestici, materassi e altri materiali voluminosi.

Un’opportunità pensata proprio per evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti e favorire il corretto smaltimento dei materiali.

Foto: repertorio

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