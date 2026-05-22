Truffa del “finto nipote” sventata a Modica: anziana salvata dalla figlia e dai Carabinieri

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Un’ennesima tentata truffa ai danni di una persona anziana è stata sventata grazie alla prontezza dei familiari e al rapido intervento dei Carabinieri. I militari della Stazione di Modica hanno denunciato una donna di 42 anni, residente a Catania, gravemente indiziata di aver partecipato a un articolato tentativo di raggiro ai danni di un’86enne del posto, secondo il noto schema del “finto nipote”.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio nel primo pomeriggio quando l’anziana ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso di casa. Dall’altra parte della cornetta un uomo, qualificatosi falsamente come impiegato postale, sosteneva di avere davanti a sé il nipote della donna, insinuando così una situazione di urgenza e confusione emotiva.

Il raggiro, studiato nei dettagli, prevedeva la richiesta di denaro necessario per il ritiro di un presunto pacco alle poste. Il truffatore, spacciandosi per il “finto nipote”, insisteva affinché la nonna preparasse subito il denaro richiesto.

La presenza in casa della figlia dell’anziana si è rivelata decisiva. Insospettita sin dalle prime battute della conversazione, la donna è intervenuta prendendo in mano la situazione e ascoltando attentamente i truffatori all’altro capo del telefono, senza interrompere il contatto. Nel frattempo ha allertato il numero di emergenza 112, consentendo l’immediata attivazione dei Carabinieri.

Pochi minuti dopo, la situazione è entrata nella fase operativa del raggiro: al citofono dell’abitazione si è presentata una donna, che si è qualificata come “amica del nipote”, incaricata di ritirare il denaro. Contestualmente, il finto nipote al telefono continuava a esercitare pressione per accelerare la consegna.

Proprio in quegli istanti, però, sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Modica. La presunta complice, accortasi della presenza dei militari, ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stata bloccata e identificata. Gli elementi raccolti hanno portato alla denuncia della 42enne all’Autorità Giudiziaria iblea per tentata truffa aggravata in concorso.

Sono ora in corso ulteriori indagini per risalire agli altri complici coinvolti nel raggiro.

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