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Camion si ribalta sulla Modica-Ragusa: autista incastrato e strada chiusa
21 Mag 2026 17:04
Grave incidente stradale nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 25, in prossimità dell’incrocio per Modica, dove un camion si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento.
L’impatto ha provocato il ferimento del conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, e la chiusura temporanea della carreggiata a causa della presenza del carico disperso sulla sede stradale.
Autista liberato dai Vigili del Fuoco
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre il conducente rimasto bloccato tra le lamiere del mezzo.
L’uomo, una volta liberato, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza per le prime medicazioni e il trasporto in ospedale.
Strada chiusa e traffico in tilt
Il ribaltamento del mezzo ha provocato la dispersione del materiale trasportato, con pietrame finito su entrambe le corsie della SP25, rendendo impossibile la circolazione.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del carico.
Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona.
Indagini in corso sulla dinamica
Restano da chiarire le cause che hanno portato il camion al ribaltamento. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per stabilire eventuali responsabilità o fattori esterni che possano aver contribuito all’incidente.
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