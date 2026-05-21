A Scicli si surriscalda una lavatrice: Vigili del Fuoco in una lavanderia

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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio a Scicli, dove una densa fuoriuscita di fumo da una lavanderia del centro ha fatto scattare l’allarme tra i passanti. L’episodio si è verificato in via Neve, nei locali della lavanderia “Blu Service”, mentre l’attività era temporaneamente chiusa per la pausa pranzo.

A segnalare il problema sono stati alcuni cittadini che hanno notato il fumo provenire dall’interno dell’esercizio commerciale e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica, supportata in via precauzionale anche da un’autobotte proveniente dalla centrale di Ragusa.

Dopo un rapido sopralluogo, il personale dei Vigili del Fuoco ha accertato che il fumo era stato causato dal surriscaldamento di una lavatrice, probabilmente dovuto a un malfunzionamento dell’impianto.

L’alta temperatura raggiunta dall’elettrodomestico aveva provocato il surriscaldamento di alcuni abiti presenti all’interno, generando fumo e un principio di combustione.

I pompieri hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area, togliendo l’energia elettrica ai locali, aerando gli ambienti e completando le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi alla struttura, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di numerosi residenti della zona, preoccupati dalla presenza del fumo nel cuore della città. Sul posto anche il personale della polizia locale e la squadra dei vigili del fuoco ancora sul posto per le ultime verifiche.

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