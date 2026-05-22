Medico aggredito e ambulatorio devastato a Ragusa: condannati due fratelli

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Un anno e dieci mesi di reclusione ciascuno. La condanna è stata inflitta da giudice per le indagini preliminari di Ragusa. Due fratelli di 38 e 34 anni, aggredirono il medico di guardia alla Guardia Medica di Ragusa, in piazza Igea, e danneggiarono le strutture. I fatti avvennero ad aprile del 2025. Le indagini, affidate ai carabinieri, portarono alla identificazione dei due che, a novembre del 2025 erano stati posti ai domiciliari a seguito del provvedimento del gip su richiesta della Procura. Secondo quanto ricostruito in fase di indagine, i due – difesi dagli avvocati Enrico Platania e Raffaele Catalano – si erano recati alla guardia medica di piazza Igea. Erano le 2.30 e uno di loro aveva una ferita profonda. Il medico di guardia, 39enne che si è costituito parte civile attraverso l’avvocato Gianluca Nobile, aveva medicato la ferita ma aveva poi invitato i due a recarsi al pronto soccorso; la ferita era molto profonda e necessitava di alcuni punti di sutura che in guardia medica non è possibile applicare. Allora si sarebbe scatenata la furia dei due fratelli; prima gli insulti e poi l’aggressione fisica al medico che subì delle lesioni, a cui seguì la devastazione dell’ambulatorio. I militari del nucleo Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Ragusa identificarono i due aggressori deferendoli all’autorità giudiziaria che emise il provvedimento restrittivo. Ieri la sentenza: i due sono stati condannati a 1 anno e 10 mesi oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno patito dal medico, da liquidarsi in sede civile, e alla rifusione delle spese processuali per la parte civile costituita.

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