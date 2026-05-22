Un gesto di grande generosità ha segnato nei giorni scorsi l’attività dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato effettuato un prelievo di cornee su una giovane paziente deceduta prematuramente. Un atto di solidarietà reso possibile dopo l’accertamento della morte cerebrale e nel rispetto della volontà espressa in vita e della sensibilità dei familiari, che hanno […]
Ancora vandalismi a Modica: preso di mira distributore di benzina in C.so Vittorio Veneto, pieno centro storico
22 Mag 2026 09:48
Ancora un episodio di vandalismo nel cuore di Modica che riaccende paura e indignazione tra cittadini e commercianti. La notte scorsa ignoti hanno preso di mira la stazione di servizio di Giovanni Ruta, in Corso Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città.
I vandali hanno mandato in frantumi la porta vetrata del distributore, hanno rovistato nei cassetti ed hanno portato via il registratore di cassa che però era vuoto, provocando danni e amarezza al titolare dell’attività, molto conosciuto in città. Un gesto che si aggiunge ai numerosi episodi registrati nelle ultime settimane e che sta alimentando un clima di forte preoccupazione tra residenti ed esercenti.
In queste ore si registrano tanti messaggi di solidarietà e vicinanza nei confronti del titolare, ma insieme alla solidarietà cresce anche la rabbia. Sui social e tra le strade del centro storico il sentimento prevalente è uno solo: esasperazione. In tanti sottolineano come ormai non bastino più riunioni, tavoli tecnici o dichiarazioni di circostanza.
I cittadini chiedono risposte concrete: maggiori controlli sul territorio, più vigilanza nelle ore notturne, presenza costante delle forze dell’ordine, interventi rapidi e provvedimenti efficaci contro chi continua a colpire attività e beni privati. Commercianti e residenti parlano apertamente di una situazione non più tollerabile. Il timore è che questi episodi possano diventare sempre più frequenti, alimentando un senso di insicurezza soprattutto nel centro storico, cuore commerciale e turistico della città.
L’ennesimo atto vandalico riapre così il dibattito sulla sicurezza urbana a Modica. Per molti, infatti, il tempo delle analisi è finito: adesso servono risultati visibili e concreti per restituire serenità a chi vive e lavora quotidianamente in città.
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