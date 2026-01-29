Modica dice addio ad Andrea Sortino, volto storico dell’ottica

È morto Andrea Sortino, 84 anni, stimatissimo imprenditore modicano. La sua scomparsa segna un momento di profondo cordoglio per il tessuto commerciale e sociale della città, in particolare per Corso Umberto, dove la famiglia Sortino ha scritto una pagina importante della storia economica locale.

L’attività della famiglia affonda le sue radici nella metà del secolo scorso, quando fu tra le prime a introdurre e diffondere l’arte dell’ottica nel cuore della città barocca. In Corso Umberto, Andrea Sortino non ha mai gestito un semplice negozio, ma ha costruito negli anni un autentico presidio per la salute della vista, diventando un punto di riferimento per professionalità, affidabilità e rapporto umano.

Andrea Sortino era conosciuto per la precisione quasi artigianale nella riparazione manuale delle montature e nella molatura delle lenti, un lavoro che richiedeva competenza, pazienza e dedizione, portato avanti con passione insieme alla moglie.

Con grande lungimiranza, Sortino ha saputo accompagnare il passaggio generazionale, affidando l’attività alla figlia Daniela Sortino, oggi alla guida della Ottica Sortino S.r.l..

Il punto vendita, ospitato in uno dei palazzi storici di Modica Bassa, resta ancora oggi il simbolo di un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, un connubio che Andrea Sortino ha sempre difeso e valorizzato.

I funerali di Andrea Sortino saranno celebrati venerdì alle ore 10 nella Chiesa Madre di San Pietro. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

© Riproduzione riservata