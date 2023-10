Modica: cittadino marocchino arrestato per spaccio

Un cittadino marocchino, già condannato per spaccio di stupefacenti a Modica nel 2016, è stato arrestato dalla polizia di stato. La sua pena è diventata definitiva e per lui sono previsti 5 anni, 2 mesi e 18 giorni di reclusione. Per questi motivi, l’uomo è stato condotto al carcere di Ragusa.

LE ALTRE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA

Sono stati disposti dal Questore di Ragusa una serie di servizi di controllo e prevenzione. Durante questi servizi sono state controllate 180 persone e 78 veicoli. Inoltre, sono state contestate 7 infrazioni al codice della strada. Nel centro storico, è stato effettuato un sequestro amministrativo a carico di un giovane italiano trovato in possesso di 5 grammi di marijuana. Questo ha portato alla sua segnalazione alla Prefettura per aderire a un programma terapeutico.