Modica Calcio vince 2-1 contro il Giarre: grande prova dei rossoblù

Una vittoria importante per il Modica Calcio che supera il Giarre con il punteggio di 2-1, consolidando morale e fiducia in vista delle prossime sfide. La squadra di Filippo Raciti ha dominato nel primo tempo con ottimi fraseggi e gestione della palla, mentre nella ripresa ha sofferto ma ha mantenuto il vantaggio.

Primo tempo da applausi

La gara parte subito con il Giarre in avanti: al 10’ Bonanno viene atterrato in area, ma il rigore di Savasta viene parato da Tomaselli. Il Modica risponde prontamente: al 13’ della ripresa, da calcio d’angolo, Valenca porta i suoi in vantaggio grazie a un perfetto cross di Maimone. Al 37’ è ancora Maimone protagonista: mette in mezzo per la testa di Savasta, che firma il raddoppio e regala gioia ai tifosi.

Ripresa di emozioni e tensione

Il Giarre prova a riaprire la partita con Tornitore, ma il portiere Romano compie miracoli decisivi. Al 26’ il Giarre accorcia con Kamga, ma il Modica regge fino al triplice fischio. La gara ha evidenziato l’ottima intesa tra Valenca, Maimone e Sessa, e la solidità del reparto avanzato.

Analisi e prospettive

Nonostante la fatica nella ripresa, il Modica Calcio dimostra compattezza e qualità. La squadra ha tutte le carte in regola per costruire continuità e confermare il buon momento di forma.

Marcatori: 13’ st Valenca (M), 36’ st Savasta (M), 26’ st Kamga (G)

Risultato finale: Modica Calcio 2 – Giarre 1

© Riproduzione riservata