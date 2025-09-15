Modica Calcio strappa un pari in trasferta contro l’Atletico Catania: 1-1

Il Modica Calcio inizia la stagione con un punto prezioso, conquistato sul campo dell’Atletico Catania 1994 in una gara combattuta e intensa, conclusasi sull’1-1. Un risultato che lascia qualche rimpianto, ma conferma la determinazione della squadra di Filippo Raciti, pronta a lottare in un campionato di Eccellenza che si preannuncia difficile.

Primo tempo: Modica propositivo e vantaggio meritato

Fin dai primi minuti, la gara si è mostrata dinamica e aperta, con entrambe le squadre alla ricerca del gol. Il Modica sviluppa il gioco prevalentemente sulla fascia destra, ma le occasioni migliori nascono sulla sinistra grazie ad Asero e Sangarè. Al 39’ è Belluso a finalizzare un buon cross di Asero, portando i suoi in vantaggio. Pochi minuti più tardi, un calcio di rigore per l’Atletico viene neutralizzato dal portiere Romano, mantenendo il vantaggio dei modicani fino all’intervallo.

Secondo tempo: reazione Atletico e pareggio

Nella ripresa il Modica perde Belluso e Mallia per infortunio, e l’Atletico Catania ne approfitta per spingere sull’acceleratore. Al 16’, Grasso trova la rete del pareggio approfittando di una difesa modicana distratta. Nonostante alcune occasioni per i padroni di casa, tra cui il portiere Romano decisivo in più occasioni, il Modica mostra carattere, sfiorando il gol con Savasta. Alla fine, il punteggio di 1-1 sancisce un punto importante in trasferta.

Analisi della prestazione

Il Modica ha dimostrato grinta, organizzazione e determinazione, nonostante il nervosismo e gli infortuni. Il pareggio lascia qualche rimpianto, ma conferma che la squadra è sulla strada giusta e pronta a dare battaglia su tutti i campi.

Marcatori: 39’ pt Belluso (Modica), 16’ st Grasso (Atletico Catania)

Ammoniti: Gomes, Randis (A), Bonaccorso, Sangarè, Valenca (M)

