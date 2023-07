Luca Savasta al Modica Calcio

Il Modica Calcio ha realizzato un colpo di mercato significativo con l’acquisto del bomber Luca Savasta. Il giocatore ha dimostrato un’ottima capacità realizzativa con 19 goal segnati nella scorsa stagione con il Siracusa Calcio, contribuendo al salto di categoria della squadra. Oltre a questo successo, il curriculum di Savasta vanta molte presenze e realizzazioni in diverse squadre delle serie D e dell’Eccellenza siciliana e calabrese, dimostrando la sua esperienza e talento nel calcio regionale.

La scelta di Savasta di trasferirsi a Modica è stata influenzata anche dal calore dei tifosi che ha sperimentato come avversario durante le partite precedenti. L’attaccante si dimostra entusiasta riguardo al nuovo progetto con il Modica Calcio e promette di dare il massimo per ripagare la fiducia riposta in lui dalla dirigenza e dai tifosi.

Il Direttore sportivo, Fabio Arena, insieme ai vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza, ha giocato un ruolo chiave nel portare Savasta alla squadra, e l’accordo rappresenta un’importante mossa di mercato che attira l’attenzione di tutta l’Eccellenza siciliana verso il Modica, grazie anche agli altri arrivi blasonati che la squadra ha effettuato.

Ora, con l’aggiunta di Luca Savasta nel reparto offensivo, il Modica Calcio sembra essere ben posizionato per affrontare la prossima stagione e puntare a obiettivi ambiziosi nel campionato di Eccellenza.