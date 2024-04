Claudio Marchisio a Vittoria. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale al Comune e per apertura club bianconero

Claudio Marchisio a Vittoria. L’ex calciatore, campione della Juventus e della Nazionale italiana, è arrivato nel pomeriggio a Vittoria, ospite del Club Juventus.

Il presidente del Club, Alessandro Russo, insieme al consigliere comunale Fabio Prelati, delegato del sindaco per le politiche sportive, lo hanno portato a Palazzo Iacono. A fare gli onori di casa, nella Sala Ubaldo Balloni, c’erano il sindaco Francesco Aiello, il suo vice, Peppe Fiorellini e il consigliere comunale, Salvatore Artini.

Autografi e selfie con i suoi beniamini, soprattutto con i ragazzi del Club Juventus, hanno contraddistinto il pomeriggio sportivo di Claudio Marchisio. Non è mancata, per gli autografi, la maglia juventina di Fabio Prelati.

Marchisio, origini siciliane per parte di madre, legato alla Sicilia anche per le origini siciliane della moglie, durante la sua carriera è stato soprannominato “il Piccolo Lord” per la sua correttezza e il suo comportamento in campo, il suo rispetto verso gli avversari. Il soprannome gli venne assegnato dal suo compagno di squadra Federico Balzaretti.

Dopo aver vinto tantissimo con la maglia della Juve, Marchisio ha appeso le scarpette al chiodo e ha iniziato un’attività da commentatore televisivo per Rai Sport (è stato opinionista per La Domenica Sportiva) e per Prima Video. Ha anche scritto dei libri, affrontando i temi del razzismo e della discriminazione. Ha anche scritto per il Corriere della Sera, per tematiche di tipo sociale.

Marchisio ha ripercorso gli inizi della sua carriera, la passione che lo portava a correre dietro a un pallone, gli inizi. All’inizio giocava da attaccante, cercando di ripercorrere i fasti di Del Piero e di Maradona, poi è stato spostato nel ruolo di centrocampista, nel ruolo che fu di Tardelli. Ha dialogato a lungo con i ragazzi presenti, rispondendo alle loro domande, in un dialogo vivace e accattivante. L’incontro si è concluso con la consegna di una stampa ricordo della città di Vittoria, che rappresenta la Chiesa Madre di San Giovanni battista e del libro “Il Liberty a Vittoria” di Alfredo Campo, con foto di Tony Barbagallo.

