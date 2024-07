Chi frequenta pregiudicati, chi perseguita la moglie o l’ex moglie: gli ammonimenti del Questore, 17 misure di prevenzione

Nelle ultime settimane, il Questore di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore ha adottato otto misure di prevenzione personali, nella forma di “Avvisi Orali”, nei confronti di altrettante persone già note per avere commesso reati e per le loro frequentazioni con altri pregiudicati. Queste persone sono avvisate che, se non modificheranno la loro condotta, saranno soggette a misure di prevenzione personali più severe, come la Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, che limita significativamente le libertà personali.

Ammonimenti per violenza domestica

Inoltre, sono stati emessi due “Ammonimenti per violenza domestica” nei confronti di persone che hanno commesso condotte vessatorie nei confronti della moglie o ex moglie. Sono state avanzate anche sette proposte di applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza al Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Catania. Cinque di queste riguardano indiziati di maltrattamenti in famiglia o atti persecutori (stalking) con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, e due riguardano indiziati di delitti nell’ambito della criminalità comune.

