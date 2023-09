Modica Calcio solo in vetta alla classifica dopo tre giornate di campionato

Il Modica Calcio vive un momento molto positivo, archiviando la sfida contro l’Atletico Catania con una vittoria convincente per 4-1. La squadra è ora in testa alla classifica in solitaria dopo tre giornate, ed è l’unica squadra ancora imbattuta, anche se è consapevole dell’importanza di rimanere con i piedi per terra.

L’allenatore Betta ha notato una crescita nella squadra, con un gioco più fluido e un migliore giro palla, indicando che i giocatori stanno iniziando a comprendere meglio i movimenti dei compagni e a mettersi a disposizione della squadra. Ha sottolineato l’importanza dell’atteggiamento umile e gregario dei giocatori, con la disponibilità al lavoro e alla dedizione come elementi chiave.

Tra i giocatori che si sono distinti, Matteo Manfrè è stato una delle scoperte più entusiasmanti per i tifosi modicani. Manfrè ha parlato della sua volontà di fare bene fin dall’inizio e dell’importanza dell’insistenza del direttore nella sua scelta di unirsi al Modica Calcio. Ha elogiato il clima positivo intorno alla società e la coesione nello spogliatoio. Ha anche sottolineato che l’unità del gruppo sarà un punto di forza fondamentale e che, nonostante il buon momento attuale, la squadra dovrà dimostrare di essere unita quando arriveranno momenti più difficili, il che farà la differenza nel lungo periodo.