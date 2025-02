Modica Calcio, sfida cruciale in trasferta contro il Real Siracusa

Il Modica Calcio si prepara a vivere la prima di una lunga serie di finali nella corsa verso i propri obiettivi stagionali. Sabato 22 febbraio, nell’anticipo della ventitreesima giornata, la formazione rossoblù farà visita al Real Siracusa al “Nicola De Simone”, in un match che si preannuncia tutt’altro che semplice.

I ragazzi di Pasquale Ferrara arrivano alla sfida con fiducia nei propri mezzi, ma con la consapevolezza di dover mantenere alta la concentrazione. All’andata, il Modica si impose con un netto 6-2, grazie alle doppiette di Arquin e Vitelli, oltre ai gol di Idoyaga e Francofonte. Tuttavia, il Real Siracusa, attualmente in piena lotta per la salvezza, ha cambiato volto nel mercato invernale e venderà cara la pelle per conquistare punti preziosi.

Le ultime due gare casalinghe degli aretusei dimostrano quanto sia insidioso affrontarli tra le mura amiche: prima una vittoria contro l’Imesi Atletico Catania, poi un prestigioso pareggio a reti inviolate contro la capolista Milazzo. Il Modica, dal canto suo, potrà contare sulla propria potenza offensiva e su un centrocampo al completo, ma dovrà fare i conti con alcune assenze importanti in difesa: Mollica e Denaro non saranno disponibili, mentre Schembari è out per squalifica.

I convocati per la trasferta di Siracusa

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Alecci, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

