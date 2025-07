Modica Calcio, progetto giovani sempre più solido: torna Edoardo Susino

Il Modica Calcio continua a investire con decisione sul futuro, e lo fa ripartendo da una certezza: Edoardo Susino. Il giovane attaccante, già protagonista in rossoblù nella scorsa stagione prima di un brutto infortunio, è ufficialmente rientrato in squadra e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con ancora più fame e determinazione.

Susino, classe 2004, ha già fatto vedere il suo valore nei momenti che contano: sue le firme in Coppa Italia contro Palazzolo e Vittoria, reti che hanno messo in luce non solo le qualità tecniche ma anche una spiccata personalità. Cresciuto nella Young Pozzallo, il suo talento lo ha portato fino al Catanzaro, dove ha scalato le categorie giovanili dai Nazionali Under 17 fino alla Primavera. Il ritorno a casa, a Modica, era il passaggio naturale per un ragazzo che ha ancora tanto da dire.

“Edoardo è un simbolo del nostro progetto giovani – spiega la dirigenza rossoblù –. Sappiamo quanto ha sofferto lo scorso anno per l’infortunio, ma conosciamo anche la sua mentalità. È un ragazzo che non si arrende e siamo felici di rivederlo in campo: ha tutte le carte in regola per diventare una pedina fondamentale”.

Un ritorno che sa di riscatto

Il recupero completo dall’infortunio è stato lungo, ma oggi Susino è tornato più forte, più maturo, e soprattutto più motivato. Un rientro che rappresenta non solo un rinforzo importante per la prima squadra, ma anche un messaggio chiaro: il Modica crede nei suoi giovani e li mette nelle condizioni di crescere, sbagliare, imparare e affermarsi.

