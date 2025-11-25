Modica Calcio in lutto: addio a Marco Cerruto, storico fondatore dei Figli della Contea. Aveva 53 anni

La città è sconvolta per la morte improvvisa di Marco Cerruto, 53 anni, anima storica del tifo rossoblù e fondatore del gruppo Figli della Contea. Cerruto sarebbe deceduto ieri a causa di un infarto fulminante, lasciando attoniti amici, tifosi e intere generazioni cresciute con i suoi cori e il suo entusiasmo contagioso.

Per chi frequentava il “Pietro Scollo”, Marco era molto più di un appassionato: era un simbolo. La sua voce, le sue coreografie, il suo modo di vivere il calcio come tradizione e identità hanno contribuito a costruire il senso di appartenenza che da anni contraddistingue il tifo modicano.

Con lui, i colori rossoblù non erano solo una maglia: erano un modo di vivere la città. La notizia della sua morte ha generato un’ondata di messaggi sui social network. Decine di tifosi, amici e semplici cittadini hanno voluto lasciare un pensiero, un ricordo, un frammento della sua storia nella comunità.

«Se ne va un pezzo della nostra gioventù e della nostra identità. Non possiamo crederci.» scrive uno dei suoi compagni di curva. «Marco era il cuore della Contea. Senza di lui nulla sarà più come prima.» aggiunge un altro tifoso. Molti ricordano il suo sorriso, la sua capacità di unire la gente, la sua passione instancabile. Diversi messaggi lo definiscono «il fratello di tutti», «una guida», «una voce che non si spegnerà mai».

Toccante anche il messaggio pubblicato dai Figli della Contea:

«Grazie Marco. Il tuo nome continuerà a vivere nei nostri cuori, nei nostri passi, nella nostra storia. Non ti dimenticheremo.» In queste ore la città si stringe attorno alla famiglia, ai Figli della Contea e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un pezzo di strada.

© Riproduzione riservata