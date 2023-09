Modica Calcio: domani la prima trasferta stagionale. Nell’anticipo si affronta la Rocca Acquadolcese

Il Modica Calcio si sta preparando per la sua prima trasferta della stagione contro la Polisportiva Rocca Acquedolcese. Dopo aver ottenuto una vittoria casalinga contro il Milazzo, la squadra rossoblu è determinata a mantenere la sua buona forma e cercare di portare a casa altri punti. Il tecnico Giancarlo Betta sottolinea l’importanza di non abbassare la guardia in questa trasferta, poiché ogni partita nasconde delle insidie.

L’obiettivo principale è quello di dare continuità ai risultati positivi e lavorare con impegno e concentrazione partita dopo partita. L’arrivo di nuovi attaccanti, Azzara e Manfrè, dovrebbe fornire ulteriori opzioni per il reparto offensivo della squadra, contribuendo a raggiungere gli obiettivi stagionali. Ecco la lista dei giocatori convocati da mister Betta per la trasferta, con l’assenza per infortunio di Grasso: Portieri: Genovese L., Marino, Trovato. Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Musso, Vindigni. Centrocampisti: Alfieri, Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile. Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Kebbeh, Manfre’, Savasta. Sarà interessante vedere come si comporterà il Modica Calcio in questa trasferta e se i nuovi attaccanti avranno un impatto positivo sulla squadra.