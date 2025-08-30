Modica Calcio, colpo da 90: arriva l’attaccante Tommaso Bonanno

Il Modica Calcio continua a rinforzarsi in vista della prossima stagione e piazza un acquisto di assoluto livello. La società rossoblù, guidata dal duo dirigenziale Mattia Pitino e Luca Gugliotta, ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Bonanno, uno degli attaccanti più prolifici e temuti del calcio dilettantistico siciliano.

Classe, esperienza e fiuto del gol: queste le caratteristiche che Bonanno porterà al servizio del tecnico Filippo Raciti e della squadra.

La carriera di Tommaso Bonanno

L’attaccante palermitano ha un curriculum di tutto rispetto: a soli 18 anni ha esordito in Serie C2 con il Messina, iniziando un percorso che lo ha visto protagonista in piazze importanti e sempre tra i bomber più incisivi della categoria. Gol, personalità e leadership in campo lo hanno reso un punto di riferimento ovunque abbia giocato.

Un innesto per sognare

Con l’arrivo di Bonanno, il Modica Calcio dimostra di voler recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza Sicilia. Un segnale forte per i tifosi e per tutta la città, che in questa estate ha fatto sentire ancora una volta la propria vicinanza e passione verso i colori rossoblù.

La dirigenza ha voluto rispondere con i fatti, regalando a Modica un attaccante capace di fare la differenza e di trascinare la squadra verso traguardi ambiziosi.

© Riproduzione riservata