Modica: per uno dei due spacciatori scatta la denuncia per detenzione di munizioni

MODICA – Pensavano di essere al sicuro, nascosti tra la folla del centro storico. Invece, sotto gli occhi attenti della Polizia di Stato, due giovani spacciatori di 29 e 24 anni – già noti alle forze dell’ordine – sono finiti in manette durante un blitz in Piazza Matteotti, cuore pulsante della città barocca.

Gli agenti del Commissariato di Modica avevano notato movimenti sospetti e scambi veloci tra i due e alcuni giovani acquirenti. Dopo ore di appostamento, la scoperta: la droga era nascosta dentro un tubo di scolo delle acque piovane, trasformato in un vero e proprio deposito per le dosi di cocaina pronte alla vendita.

Quando è scattato l’intervento, i due sono stati bloccati e trovati in possesso di sostanze stupefacenti. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare 13 grammi di cocaina, suddivisi in 40 dosi, e 5 grammi di hashish.

In una delle abitazioni è stata trovata anche una cartuccia calibro 9, motivo per cui uno dei due uomini è stato denunciato anche per detenzione illegale di munizioni.

Tutta la droga è stata sequestrata, mentre i due arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dal Commissariato di P.S. di Modica per contrastare lo spaccio di droga, in particolare nei luoghi più frequentati dai giovani.

