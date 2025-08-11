L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Modica, auto contro il muro di un’abitazione in via Resistenza Partigiana
11 Ago 2025 09:44
Momenti di apprensione questa mattina a Modica dove un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro il muro di una privata abitazione in via Resistenza Partigiana. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto.
Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto stanno rilevando l’incidente Polizia Locale e Polizia di Stato.
A restare ferito un 35enne. L’impatto è avvenuto all’alba di rientro dalla notte di San Lorenzo. Non versa, per fortuna, in gravi condizioni.
