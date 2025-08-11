Modica, auto contro il muro di un’abitazione in via Resistenza Partigiana

Momenti di apprensione questa mattina a Modica dove un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro il muro di una privata abitazione in via Resistenza Partigiana. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto stanno rilevando l’incidente Polizia Locale e Polizia di Stato.

A restare ferito un 35enne. L’impatto è avvenuto all’alba di rientro dalla notte di San Lorenzo. Non versa, per fortuna, in gravi condizioni.

© Riproduzione riservata