Modica Alta, violenta lite in strada: uomo aggredisce una donna, video virale sui social

MODICA – Una lite tra un uomo e una donna è degenerata in violenza nella serata di oggi, in corso Principessa Maria del Belgio, a Modica Alta, nei pressi della chiesa. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti, alcuni dei quali hanno ripreso la scena con i cellulari. I video, diffusi in poche ore sui social, stanno facendo il giro della rete, suscitando indignazione e sconcerto.

Dalle immagini, si vede l’uomo che colpisce ripetutamente la donna con schiaffi e calci, mentre lei tenta di difendersi, spingendolo a sua volta, ma ha chiaramente la peggio. Nei concitati momenti ripresi, la ragazza cerca di sottrarsi all’aggressione e, dopo alcuni istanti, riesce a fuggire tra le stradine del quartiere, inseguita ancora dal suo aggressore.

Le urla disperate e il trambusto hanno spinto diversi abitanti della zona ad affacciarsi dalle finestre e a contattare le forze dell’ordine.

