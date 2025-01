Modica: al via i lavori per la nuova condotta idrica in contrada Cafeo

Modica si prepara a un importante miglioramento infrastrutturale: sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica in contrada Cafeo. L’opera, destinata a potenziare il sistema di distribuzione idrica, avrà il compito di affiancare e integrare la vecchia condotta, ormai deteriorata dal tempo e fonte di disagi per la cittadinanza.

Un intervento atteso

A formalizzare l’avvio dei lavori erano presenti il vicesindaco di Modica, Giorgio Belluardo, e l’onorevole Ignazio Abbate, sotto la cui sindacatura è iniziato il percorso progettuale. Con loro anche i rappresentanti dell’impresa Di Raimondo, che si è aggiudicata l’appalto per l’opera.

“Questa nuova condotta idrica, che partirà dalla sorgente Cafeo e arriverà sino alla distribuzione a Costa del Diavolo, rappresenta un passo avanti per la nostra città,” ha dichiarato il vicesindaco Belluardo. “L’amministrazione guidata dal sindaco Maria Monisteri ha sostenuto con forza la realizzazione di questo intervento, indispensabile per superare i problemi legati alla vecchia infrastruttura, ormai ammalorata.”

Un’opera strategica per la città

La necessità di questa nuova condotta era emersa in modo evidente la scorsa estate, quando una serie di guasti lungo la vecchia infrastruttura aveva causato disagi significativi nell’erogazione idrica in alcune zone di Modica.

“Questo progetto,” ha sottolineato Belluardo, “è stato avviato durante la sindacatura di Ignazio Abbate e oggi arriva a un momento cruciale grazie all’impegno della nostra amministrazione. Si tratta di un’opera strategica per garantire una distribuzione idrica più efficiente e affidabile, riducendo al minimo il rischio di futuri disservizi.”

Prossimi passi

I lavori, ora affidati all’impresa esecutrice, prevedono la costruzione di una condotta moderna, capace di sopportare le pressioni del tempo e delle esigenze crescenti della comunità modicana.

