Modica agli onori della cronaca mondiale per la masterclass del make-up artist brasiliano Alcàntara

Con oltre 700 mila follower su Instagram e copertine sui principali magazine specializzati, Alessandro Alcantara è tra i make-up artist più famosi al mondo. Negli ultimi anni ha fatto tappa nelle capitali mondiali, da Parigi a Dubai, da Granada a Kolkata entusiasmando il mondo della moda con il suo stile e le sue tecniche assolutamente esclusive ed uniche.

Da qualche settimana sul profilo del professionista brasiliano circola anche il nome della città di Modica dove è in programma l’8 e il 9 ottobre prossimi una masterclass che lo vedrà protagonista.

Due giornate di formazione intensiva con il celebre make-up artist specializzato anche in trucco sposa per scoprire tecniche all’avanguardia e uno stile elegante e ricercato. Naturalmente la scelta caduta su Modica non è casuale, ma è frutto dell’impegno e dell’amicizia che lega Alcantara a Gianpiero Puma punto di riferimento nel settore make-up in provincia di Ragusa che a Modica lavora da anni con la sua “Gianpiero Puma Academy”

Grazie all’evento in programma nei prossimi giorni, Modica e le sue bellezze architettoniche sono finite in un circuito virtuoso di promozione con copertine su riviste specializzate di tiratura mondiale.

Due giornate full immersion, durante le quali Alcàntara, fondatore di Alcàntara Beauty e artista dalla visione contemporanea e avanguardistica, realizzerà quattro make-up look tra cui anche creazioni dedicate al mondo Bridal, da sempre uno dei suoi ambiti di maggiore espressione. Naturalmente la masterclass è già sold out e i corsisti arriveranno da diverse regioni d’Italia e perfino da altre nazioni europee come ad esempio dalla Spagna e per Modica si tratta di una vetrina internazionale che sta facendo girare le bellezze architettoniche su siti e social con centinaia di migliaia di follower. Alcantara sarà ricevuto nel corso della sua presenza a Modica, a Palazzo di Città.

