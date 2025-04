Modica, Abbate chiede scusa a Monisteri: “Torniamo lavorare insieme per la nostra Modica”

“Cara Maria, negli ultimi giorni ho avuto modo di riflettere su quanto successo ultimamente, dalla volontà di dichiarare il dissesto del nostro Comune alle conseguenze che tutto ciò ha determinato nei nostri rapporti. Ci conosciamo così bene da anni, che mi suona veramente strano essere arrivati a tal punto. Ragion per cui, ti chiedo di soprassedere al recente passato e di tornare insieme a lavorare per la nostra amata Modica, in questo momento difficile.”

E’ il messaggio che l’on. Ignazio Abbate ha fatto pervenire ieri sera al sindaco di Modica, Maria Monisteri. Una mano tesa a superare le incomprensioni, politiche e personali, degli ultimi mesi, da quando Monisteri portò al voto del Consiglio comunale la delibera per la dichiarazione del dissesto finanziario, proprio come ricorda Abbate nella sua breve lettera. Una mossa che, vista la personalità di cui gode il deputato regionale, nessuno si attendeva. E infatti è solo il nostro pesce d’aprile ai lettori: una risata nel mezzo delle tante notizie negative che siamo costretti a raccontare.

