Modica: a fuoco una mercedes in contrada Beneventano

L’episodio si è verificato stamani: una mercedes è andata a fuoco in contrada Beneventano, territorio di Modica. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco. L’auto si sarebbe incendiata mentre percorreva la strada Modica-Ispica, in direzione contrada Beneventano. L’automobilista è riuscito a mettersi in salvo.

Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incendio ma è molto probabile che si sia trattato, secondo una prima ricostruzione, di un corto circuito dell’auto.