Modica, 96 candidati per Maria Monisteri: “Una squadra pronta a spendersi per la città”

La candidata a sindaco di Modica, Maria Monisteri, racconta la squadra che la sosterrà alle prossime elezioni amminsitrative:

“Novantasei candidati consiglieri pronti a spendersi per la città e quattro assessori designati che sono in prima linea. E’ il concetto di squadra cui tengo particolarmente ed è il concetto che è filo conduttore del mio e del nostro impegno”. Così Maria Monisteri, candidata sindaco a Modica, sostenuta da Modica al Centro, DC, Siamo Modica e Prendiamoci cura, a meno di 48 ore dalla presentazione di liste e candidati al consiglio a suo sostegno e dopo l’ufficializzazione di Tino Antoci, Giorgio Belluardo, Chiara Facello e Saro Viola come assessori designati.



“Quattro nomi che ho voluto al mio fianco in questa prima fase del nostro percorso, per le loro competenze e l loro esperienza. Due, Giorgio Belluardo e Saro Viola, sono stati con me nella passata esperienza amministrativa, dove hanno dimostrato il grande rispetto che hanno verso la nostra Città, il loro impegno nel progetto della sua crescita e la capacità di risolverne i problemi ed assecondarne le prospettive. Chiara Facello, ha una profonda competenza in quello che è un asset di uno degli obiettivi prioritari del nostro governo: intercettare le opportunità di carattere economica e finanziario che possano essere a disposizione di Modica e per far diventare Modica migliore.

Tino Antoci poi, sarà fondamentale per il suo sapere in un mondo, quello dell’agricoltura, da sempre vitale per la nostra Città e da sempre asse portante del nostro sistema economico, bisognoso di attenzione ma votato al futuro. Un piacere poi, condividere il percorso con i 96 candidati al consiglio: uomini e donne diversi tra loro ma accomunati dalla voglia di prendersi cura di Modica e di volerlo fare seguendo una linea comune di azione, con la forza delle idee e la voglia di metterle in campo a disposizione della Città”