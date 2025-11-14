Modica, 5 classi della “Giovanni XXIII” tornano dopo 10 anni nel plesso storico di via Fabrizio

Dopo oltre dieci anni trascorsi nei locali dell’ex Gensal, cinque classi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” sono rientrate oggi nella sede storica di via Fabrizio, al termine degli interventi necessari che hanno consentito il ripristino degli ambienti.

Il trasferimento riguarda una classe di prima media, una seconda e tre terze, che da questa mattina hanno ripreso regolarmente le attività didattiche negli spazi originari del plesso.

Riaperti gli ambienti dopo gli interventi di adeguamento

Il rientro è stato possibile grazie agli interventi di manutenzione programmati dall’amministrazione, che hanno riguardato il recupero delle aule, la messa in sicurezza degli ambienti e il ripristino delle condizioni necessarie per un utilizzo conforme alle esigenze della scuola.

Conclusi i lavori, gli studenti hanno potuto rioccupare gli spazi che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento nella storia dell’istruzione modicana.

Entusiasmo tra studenti e insegnanti per il ritorno nella sede storica

La giornata è stata segnata da un diffuso clima di entusiasmo: docenti e alunni hanno accolto con favore il ritorno nel plesso storico, struttura che conserva memoria e identità di generazioni di studenti.

Particolarmente significativa la testimonianza della responsabile di plesso, prof.ssa Donatella Denaro, che ha raccolto e condiviso la soddisfazione del corpo docente. Anche molti alunni, pur non avendo mai frequentato prima via Fabrizio, hanno espresso il loro apprezzamento per le nuove aule, vivendole come un ritorno alle radici della scuola. La notizia è stata annunciata da Concetta Spadaro, Assessore alle Politiche educative e Piero Armenia, Assessore alle Manutenzioni.

