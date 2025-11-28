Modica, 25enne arrestato: sequestrati 750 grammi di hashish nascosti in cucina

Hashish nascosta in cucina. Un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ha portato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica ad arrestare un giovane modicano di 25 anni, gravemente indiziato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, fermato durante un servizio specifico contro lo spaccio, avrebbe manifestato fin da subito un comportamento particolarmente agitato e nervoso. Un atteggiamento che ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo, estendendolo al suo domicilio.

La perquisizione, condotta in maniera minuziosa in tutte le stanze dell’abitazione, ha permesso di rinvenire circa 750 grammi di hashish. La droga era suddivisa in sette panetti, ciascuno confezionato con un incarto simile a quello di una nota marca di cioccolata, oltre a una porzione di sostanza non confezionata. Nel corso dell’intervento sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione e un coltello intriso di hashish, strumenti ritenuti compatibili con l’attività di taglio e suddivisione della sostanza. Tutto il materiale era nascosto all’interno di un contenitore cilindrico in plastica riposto su un ripiano della cucina della mansarda utilizzata dal giovane.

Il 25enne è stato quindi arrestato in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero, posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea.



Il giovane dovrà ora rispondere della presunta violazione della normativa sugli stupefacenti, essendo gravemente indiziato di aver detenuto la sostanza con finalità di spaccio. Sarà l’Autorità giudiziaria a valutare la sua posizione.

